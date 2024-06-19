Ексгравець Шахтаря отримав посаду в Яблонці.
Томаш Гюбшман, фото fotbal.cz
19 червня 2024, 08:14
Чеський опорний півзахисник Томаш Гюбшман є добре знайомим українському футбольному уболівальнику через десятилітній період футбольної кар’єри в донецькому Шахтарі.
Після "гірників" 42-річний виконавець у 2014 повернувся до Яблонця на батьківщині на правах вільного агента, і виступав за цей клуб у якості футболіста аж до вчора, 18 червня.
Однак напередодні представники Яблонця повідомили, що ігровий шлях досвідченого півзахисника добіг до свого завершення.
Як повідомляється, Гюбшман отримає посаду в структурі клубу.
Нещодавно Томаш став другим за віком найстаршим гравцем, який коли-небудь грав у вищому дивізіоні Чехії, після 43-річного Йозефа Їндржишек з Богеміанс Прага 1905.
За останній сезон чех провів 953 хвилини у 28 матчах.
У складі Шахтаря на його рахунку 285 ігор, 10 голів та сім гольових передач.