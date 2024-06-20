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48-річний Гальярдо очолював клуб із листопада минулого року.

Аль-Іттіхад підтвердив, що Марсело Гальярдо звільнений з посади головного тренера.

Президент саудівського клубу Луай Назер заявив, що аргентинець припустився серйозних помилок, серед яких вимога прибрати з команди володаря Золотого м'яча 2022 року Каріма Бензема.

"Гальярдо припустився серйозної помилки, коли просив прибрати Бензема, що неприпустимо. Він є невід'ємною частиною проєкту Саудівської Аравії та клубу.

Що стосується нового тренера, то у нас є два-три варіанти", — наводить слова президента Аль-Іттіхада журналіст Фабріціо Романо.

48-річний Гальярдо очолював Аль-Іттіхад з листопада минулого року. У минулому сезоні команда під його керівництвом посіла лише п'яте місце в національному чемпіонаті.