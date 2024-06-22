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Раніше у цій групі Аргентина обіграла Канаду.

Сьогодні вночі пройшов матч першого туру групового етапу Кубка Америки, в якому зустрічалися представники групи А – Перу та Чилі.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У цій зустрічі чилійці володіли перевагою по володінню м'ячем та ударам по воротах, проте втілити його у забитий м'яч не вдалося.

Раніше у цій групі збірна Аргентини обіграла Канаду і після першого туру вона лідирує у групі.

У другому турі Перу зіграє проти Канади, а Чилі протистоятиме Аргентині. Матчі відбудуться 26 червня.

Огляд матчу:

Перу — Чилі 0:0

Перу: Гальєсе — Кальєнс (Абрам, 84), Самбрано, Араухо — Адвінкула (Лопес, 35), Кіспе (Грімальдо, 71), Картахена, Пенья, Поло (Сонне, 84) — Флорес (Герреро, 71), Лападула.

Чилі: Браво — Суасо, Ліхновські, Діас, Ісла — Пульгар, Нуньєс (Ечеверрія, 85), Вальдес (Осоріо, 46), Санчес, Давіла (Боладос, 65) — Варгас (Бреретон, 65).

Попередження: Самбрано — Пульгар, Давіла, Санчес.