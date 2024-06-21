Інше

Чемпіони світу вдало стартували в континентальній першості.

За океаном стартував Кубок Америки. На стадіоні Mercedes-Benz Stadium (Атланта) зійшлись збірні Аргентини та Канади.

Чинні чемпіони світу здобули впевнену перемогу над суперником 2:0. На початку другого тайму спрацювала зв'язка з АПЛ — Мак Аллістер асистував Хуліану Альваресу. Другий гол забив Лаутаро Мартінес після передачі Мессі.

Аргентинці починають чемпіонат Америки з перемоги та набирають три залікові бали. Канада в групі А розташувалась на останньому місці. В наступному турі Аргентина зіграє з Чилі, а Канада — з Перу.

Аргентина — Канада 2:0

Голи: Альварес, 49, Мартінес, 88