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Військовим на лиманському напрямку фронту терміново потрібен пікап для виконання бойових завдань.

До редакції Football.ua звернулися захисники України, яким терміново потрібна допомога з придбанням автотранспорта – пікапа, який дуже допоможе їм виконувати бойові завдання на лиманському напрямку фронту.

"Ми військові 67 бригади, а саме 2-го механізованого батальйону. Працюємо на лиманському напрямку. Для виконання бойових завдань дуже потребуємо пікап. Звертаємося до Football.ua по допомогу. Допоможіть наблизити нашу перемогу", — говориться в їх відеозверненні.

На придбання необхідного транспорту потрібно 600 тисяч гривень. Тож оголошуємо збір та звертаємося до наших читачів з проханням зробити свій посильний внесок в перемогу над рашистським агресором. Разом переможемо!