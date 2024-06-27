Збір для родини загиблого Воїна 35-ї ОБрМП Оліфіра Романа!
Шановна футбольна спільното України! 23.06.2024 Роман загинув на фронті виконуючи бойове завдання. Людина з великим серцем та відкритою душею, справжній друг та захисник Української Нації! З перших днів війни взяв зброю до рук для відсічі московитській навалі!
Без коханого чоловіка залишилася дружина Марія, маленька донечка та літня Матуся…
Найменше, що ми можемо зробити на сьогоднішній день – допомогти сім’ї Воїна фінансово. Щиро просимо максимально долучитися до цієї доброї справи!
Футбол об‘єднує і коли, як не зараз він повинен це робити!
Щиро розділяємо гіркоту великої втрати разом із рідними та близькими…
Слава Україні! Слава Героям! Слава Нації!
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