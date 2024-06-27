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Екскапітан мадридського Реала перебрався до Саудівської Аравії.

Саудівська Аль-Кадсія оголосила про підписання центрального захисника Начо Фернандеса на своїй офіційній сторінці в Twitter/X.

До нового клубу 34-річний іспанець приєднався на правах вільного агента, залишивши мадридський Реал. Повідомляється, що з Аль-Кадсією він підписав дворічний контракт. За даними видання Marca, захисник тепер зароблятиме близько 10 млн євро на рік.

За основну команду Реала Начо виступав із вересня 2012 року. З того часу захисник здобув із "вершковими" 26 трофеїв і став капітаном. На рахунку Фернандеса 364 матчі за Реал.

Аль-Кадсія за підсумками сезону-2023/24 повернулася до найвищого дивізіону Саудівської Аравії. На правах вільних агентів склад команди влітку також поповнять півзахисник Найтан Нандес (Кальярі) і голкіпер Кун Кастельс (Вольфсбург).