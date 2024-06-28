Інше

У списку — всі чотири футболісти Реала.

Нападник саудівського клубу Аль-Хіляль Неймар перерахував трійку головних претендентів на Золотий м'яч за підсумками 2024 року.

На думку Неймара, фаворитом на приз найкращому футболісту року є його співвітчизник, форвард "Реала" Вінісіус Жуніор.

"Вінісіус Жуніор — перший, Родріго і Беллінгем ділять друге місце. Мбаппе боротиметься з ними", — заявив Неймар у бесіді з журналісткою Ізабелою Пальярі.

Нагадаємо, що церемонія вручення найпрестижнішої нагороди у світовому футболі відбудеться 28 жовтня.