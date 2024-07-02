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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 липня 2024 року.

Завершилася 859 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Захисники третьої окремої штурмової бригади знищили за тиждень на Харківському напрямку 500 окупантів, танк та 152-мм гармату.

- Демократи у Палаті представників США закликали тренувати більше українців на F-16.

- Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією членів Конгресу США. Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО.

- Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Зокрема, зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.

- Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту — The Economist.

- Американське видання The Washington Post отримало у своє розпорядження внутрішні документи влади Бєлгородської області РФ, які засвідчують падіння планерних бомб, які окупанти запускають по Україні, на самій російській території.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч.

І я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку. Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!