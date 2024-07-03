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Екскерманич Мілана продовжить тренерську кар'єру в Саудівській Аравії.

Колишній головний тренер Мілана Стефано Піолі, який залишив табір "россонері" наприкінці цього сезону, продовжить свою тренерську кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський фахівець підписав із місцевим Аль-Іттіхадом контракт, який буде розрахований на три наступні роки.

В Аль-Іттіхаді вважають, що Стефано Піолі є ідеальним вибором для свого нового проєкту.

Нагадаємо, що в саудівському клубі італієць замінить Марсело Гальярдо.