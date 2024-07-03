Екскерманич Мілана продовжить тренерську кар'єру в Саудівській Аравії.
Стефано Піолі, Getty Images
03 липня 2024, 11:20
Колишній головний тренер Мілана Стефано Піолі, який залишив табір "россонері" наприкінці цього сезону, продовжить свою тренерську кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський фахівець підписав із місцевим Аль-Іттіхадом контракт, який буде розрахований на три наступні роки.
В Аль-Іттіхаді вважають, що Стефано Піолі є ідеальним вибором для свого нового проєкту.
Нагадаємо, що в саудівському клубі італієць замінить Марсело Гальярдо.