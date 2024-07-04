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Клуби узгодили вартість трансферу.

Бельгійський центральний захисник французького Ренна Артюр Теат зовсім нещодавно був суперником збірної України на чемпіонаті Європи-2024, де разом із своєю національною командою дістався 1/8 фіналу та вилетів за підсумком дуелі проти Франції (0:1).

І оскільки міжнародна частина виступів для 24-річного виконавця добігла до свого завершення, він має можливість нарешті вирішити питання свого працевлаштування на наступний сезон.

Пропозиції щодо Теата були й із Європи, проте таких, щоб задовільнили фінансові вимоги Ренна, — виключно із Саудівської Аравії.

Аль-Іттіхад запропонував за гравця 18 млн євро, і, як повідомляють ЗМІ, сторони вже завершили всі необхідні формальності перед трансфером.

Новий контракт бельгійця триватиме до 2028 року.

За сезон Теат відіграв 40 матчів та забив три голи.