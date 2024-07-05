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Уявіть собі телевізор, який не просто відтворює зображення, а й оптимізує кожну сцену і навіть звук для найкращого перегляду футбольних матчів.

Телевізори нового покоління Neo QLED роблять це можливим. З ними гра на екрані стає живою та реалістичною. Кожен удар, кожен пас і кожен гол виглядають так, ніби ви сидите на стадіоні, спостерігаючи за грою своїх улюблених команд у реальному часі. Занурюйтесь у захоплюючий світ футболу з телевізором, який знає, як зробити кожен момент незабутнім.

Зображення, покращене AI

Наявність штучного інтелекту (АІ) ‒ одна з головних переваг нових телевізорів Neo QLED. Потужний процесор дозволяє перетворювати контент будь-якої роздільної здатності до рівня 8K (моделі QN900D, QN800D) або 4K (моделі QN85D, QN90D, QN95D). Унікальна технологія AI Масштабування не просто збільшує картинку, а й розпізнає об’єкти на екрані та додає необхідні пікселі, завдяки чому досягається реальна роздільна здатність 8K або 4K ‒ з відповідною чіткістю та деталізацією.

Штучний інтелект в телевізорах Neo QLED допомагає не лише збільшити зображення та підвищити його якість, а й забезпечити максимальну плавність рухів. Спеціальна технологія AI Motion Enhancer повністю прибирає такі неприємні явища, як мерехтіння тексту та розриви у траєкторії польоту м’яча.

Ще одна функція AI в цій лінійці телевізорів ‒ покращення глибини зображення. Технологія Real Depth Enhancer розпізнає об’єкти переднього плану, на яких зазвичай фокусується око, і збільшує їхню контрастність та чіткість. Завдяки цьому складається тривимірний ефект: ви повністю занурюєтесь у те, що відбувається на екрані.

Ультрасучасний процесор Samsung на базі штучного інтелекту використовує десятки нейронних мереж для вивчення сцени за сценою, що дозволяє оптимізувати зображення та звук для неймовірно захопливого перегляду.

Дизайн і звук

Ультратонкий екран з мінімальними рамками і дзеркальна підставка Infinity Air чудово доповнюють надвисоку якість зображення і посилюють враження від перегляду. Насолоджуйтесь екраном, який немов пливе у повітрі разом із підставкою.

Технологія об’ємного звуку Object Tracking Sound також заснована на роботі штучного інтелекту ‒ він відстежує рух об'єкта на екрані й налаштовує звучання таким чином, щоб звук супроводжував дію. А завдяки активному підсилювачу голосу Active Voice Amplifier ви забудете про неприємний досвід, коли персонажі у фільмі говорять занадто тихо і нерозбірливо. Штучний інтелект аналізує звукову доріжку і робить діалоги чіткішими, щоб ви могли почути кожне слово.

Крім того, технологія адаптивного звуку Adaptive Sound оптимізує звук з урахуванням особливостей не лише аудіоконтенту, а й приміщення, де розташований телевізор. Завдяки цьому ви також отримуєте насичений, але збалансований звук, з підвищеною чіткістю голосу.

При поєднанні з саундбаром технологія Q-Symphony перетворить звучання на прекрасну симфонію. Вона, немов диригент, керує сумісними телевізорами та саундбарами Samsung, щоби створити ефект максимально динамічного, кінематографічного звуку.

Більше, ніж просто телевізор

Найсучасніший процесор NQ8 AI Gen3 на базі штучного інтелекту (для моделі QN900D) подарує найкращий досвід перегляду з роздільною здатністю 8K. Він використовує 512 нейронних мереж штучного інтелекту, що у вісім разів більше, ніж у флагманських телевізорів лінійки 2023 року.

Процесор NQ4 AI Gen2 (в моделях QN85D, QN90D, QN95D) забезпечить неймовірні враження від зображення у форматі 4K. Технологія масштабування заснована на використанні 20 нейронних мереж штучного інтелекту, які також значно підвищують якість зображення.

У телевізорах Neo QLED 2024 року встановлена операційна система Samsung Tizen, яка пропонує ще більше найновіших програм і сервісів. Управляйте своїми повсякденними справами та способом життя просто з екрана телевізора ‒ через сервіс Daily+. Підключайте всі свої смартпристрої до інтелектуальної екосистеми на базі платформи SmartThings та легко керуйте ними. Для втілення технологій розумного дому в телевізор вбудований спеціальний SmartThings Hub. А система безпеки Samsung Knox надійно захистить усі особисті дані. І не забудьте про режим AI Energy, що дозволяє контролювати енергоспоживання в домі.

До речі, для поціновувачів футболу з 4 червня по 15 липня діє цікава акційна пропозиція: саундбар Samsung в подарунок при купівлі телевізора Samsung. А при купівлі телевізора Neo QLED діагоналлю екрана 85" та 98" ‒ додатково у подарунок портативний проєктор The Freestyle 2-ї генерації.