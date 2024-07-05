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Кваліфікація розпочнеться вже найближчими тижнями.

Ворскла і Колос дізналися своїх суперників у першому раунді жіночої Ліги чемпіонів — повідомляє офіційний сайт УАФ.

Полтавська команда розпочне турнір матчем з РФШ. В разі успіху у фіналі за путівку до другого етапу буде грати з переможцем пари Ференцварош – Флора.

Ковалівський колектив гратиме з Аяксом. У разі успіху у фіналі за путівку до другого етапу українки зійдуться з переможцем пари Брондбю – Фіорентина.

Перший раунд в обох шляхах складається з двох стадій, які грають у форматі одного матчу: півфіналів (4 вересня) та фіналів/матчів за третє місце (7 вересня).