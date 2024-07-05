Іспанія

Сума трансферу іспанського футболіста становитиме близько дев'яти мільйонів євро.

Захисник Манчестер Сіті Серхіо Гомес незабаром стане гравцем Реал Сосьєдада. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер 23-річного іспанця і зараз триває обговорення останніх деталей.

Сума трансферу складе близько дев'яти мільйонів євро плюс 15% від майбутнього продажу футболіста для "міщан". Також клуб із Манчестера матиме право зворотнього викупу.

Минулого сезону Гомес провів 14 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.