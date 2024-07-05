Сума трансферу іспанського футболіста становитиме близько дев'яти мільйонів євро.
Серхіо Гомес, Getty Images
05 липня 2024, 11:43
Захисник Манчестер Сіті Серхіо Гомес незабаром стане гравцем Реал Сосьєдада. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер 23-річного іспанця і зараз триває обговорення останніх деталей.
Сума трансферу складе близько дев'яти мільйонів євро плюс 15% від майбутнього продажу футболіста для "міщан". Також клуб із Манчестера матиме право зворотнього викупу.
Минулого сезону Гомес провів 14 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.