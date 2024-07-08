Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши дві ракети, та 68 авіаційних ударів, задіявши 90 КАБів. Крім цього, росіяни використали для ураження 362 дрони-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито, ще чотири бої продовжуються.

Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти сьогодні атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки, Макіївки та Тернів. Силами оборони України було відбито 12 атак, ще дві — тривають. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог два рази намагався просунутися в районі Верхньокам’янського. Всі зусилля потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На Краматорському напрямку відбулося чотири безуспішних атаки противника. Українські захисники впевнено зірвали плани росіян неподалік Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 45 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 273 окупанта, 91 з них — безповоротно, знищено одну БМП-1, літак Су-25, два ворожих автомобіля. Крім цього, пошкоджено ще дві гаубиці, один танк і одну БМП-2.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Росіяни здійснили вісім безуспішних наступальних дій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій також зазнали невдачі.

Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо варто відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожі атаки.