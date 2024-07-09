Завершилася 866 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- КМВА: Унаслідок атаки на "Охматдит" відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих.

- Президент Зеленський повідомив, що щонайменше 37 людей загинули, серед них троє дітей, і 170 зазнали поранень, зокрема 13 дітей.

- Голова ВР Стефанчук очікує від саміту НАТО рішень, які наблизять Україну до Альянсу.

- Орбан після вояжу в Москву надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України".

- Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи уразили Вовчанські Хутори керованою авіабомбою. Водночас, наші воїни відбили на даний час п’ять штурмів противника у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого і Стариці.

На Куп’янському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки. Ще один бій продовжується неподалік Берестового. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два — тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили вісім безуспішних штурмів поблизу Часового Яру, Богданівки, Григорівки, Білої Гори та Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 13. 12 наші воїни зупинили, ще один бій, біля Нью-Йорка, триває. Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнало місто Торецьк, ще однією КАБ терористи вдарили по Катеринівці. Наші позиції у районі Нью-Йорка ворог обстрілював некерованими авіаракетами — випустив 16 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Калинівки, Євгенівки, Яснобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, 13 боїв ще тривають.

Найактивніший ворог біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації. КАБами російські терористи завдали ураження по районах населених пунктів Гродівка, Водяне Друге та Миролюбівка.

Завершились чотири бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку тривають боєзіткнення неподалік Водяного. та Костянтинівки. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. Російські терористи застосували на напрямку майже два десятки керованих авіабомб. Били також НАРами. Зокрема, біля Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбито ворожий штурм біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Три атаки росіян успіху не мали. Авіаударів КАБами зазнали Ольгівка та Шевченківка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні Росія завдала удару по містах України. Понад 170 поранених. Станом на цей час відомо про 37 загиблих, серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким.

Загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів.

Російські терористи мають за це відповісти. Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття – це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки.

Світ має для цього необхідну силу. Партнери здатні це зробити. І рішення потрібні якнайшвидше".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!