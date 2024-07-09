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Гравець висловився щодо вильоту збірної Бразилії з Копа Америка.

Лівий вінгер Вінісіус Жуніор на своїй сторінці в Instagram прокоментував виступ бразильської національної команди в плей-оф Копа Америка-2024.

У чвертьфіналі турніру Бразилія поступилась Уругваю в серії пенальті. Участі в цьому матчі 23-річний представник мадридського Реала не брав, адже був дискваліфікований через перебір жовтих карток.

"Кінець Копа Америка й час подумати, навчитися справлятися з поразками. Відчуття розчарування знову бере гору. Знову по пенальті [на ЧС-22 Бразилія так само поступилася Хорватії в 1/4].

Я отримав дві жовті картки, яких можна було уникнути. Спостерігав за вильотом зі сторони. Але цього разу це була моя провина. Вибачаюся за це. Я вмію прислухатися до критики, а найжорсткіша, повірте, йде зсередини.

Моя пригода з національною командою, на щастя, тільки починається. Разом із товаришами по збірній я матиму можливість повернути Бразилію на місце, якого вона заслуговує. Ми повернемося на вершину!", — написав Вінісіус.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, у півфіналі Копа Америка-2024 зустрінуться збірні Уругваю та Колумбії. Матч розпочнеться о 03:00 за Києвом.