Інше

Раніше клуб із Джидди очолював аргентинець Марсело Гальярдо.

Лоран Блан може отримати посаду в клубі, що представляє чемпіонат Саудівської Аравії, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 58-річний француз близький до призначення керманичем Аль-Іттіхада. Очікується, що спеціаліст підпише контракт, розрахований на 2 роки, який включатиме опцію продовження ще не сезон. У червні клуб із Джидди попрощався з Марсело Гальярдо.

Блан не має робочого місця з вересня 2023 року, відколи його звільнили з посади головного тренера Ліона після 37 матчів на чолі клубу Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад очолить Стефано Піолі (екскерманич Мілана), проте через зміну керівництва саудівців цього так і не сталося. Із тієї ж причини клуб не завершив придбання захисника Ренна та збірної Бельгії Артюра Теата.

У сезоні-2023/24 команда фінішувала 5-ю в чемпіонаті Саудівської Аравії, вилетіла з чвертьфіналу Ліги чемпіонів АФК і півфіналу Кубка країни. Аль-Іттіхад також зазнав поразки в другому раунді (чвертьфінал) Клубного чемпіонату світу та фіналі Суперкубка Саудівської Аравії.