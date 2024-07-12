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Колектив Володимира Пятенка продовжує боротися за місце у фінальній частині ЧЄ.

У рамках п'ятого туру відбору до Євро-2025 у Швейцарії жіноча збірна України гостювала в збірної Косова.

"Синьо-жовті" швидко відкрили рахунок і так само швидко подвоїли власну перевагу завдяки голам Апанащенко та Хімич. У першому ж таймі результативними ударами також відзначилися Басанська та Кравчук. У другій половині зустрічі команди не порадували глядачів голами, тож фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу українок.

Косово — Україна 0:4

Голи: Апанащенко, 3, Хімич, 8, Басанська, 21, Кравчук, 27

Косово: Демірі, Рамадані (Хісенай, 88), А. Гаші, Смаїлі, Крюєзіу (Рамай, 46), Метай, Хоті (Бічкай, 46), Місіні, Лімані (Ука, 65), Еюпі (Халіляй, 88), Меметі

Україна: Келюшик, Апанащенко (Котик, 46), Шматко, Басанська, Корсун, Петрик (Семків, 68), Хімич, Овдійчук (Глущенко, 64), Калініна, Андрухів (Козлова, 46), Кравчук (Молодюк, 75)

Попередження: Петрик

Турнірне становище в квартеті наразі наступне:

У вівторок, 16 липня, Україна зустрінеться з Хорватією. Матч відбудеться в Скоп'є (Північна Македонія).

Нагадаємо, команда під керівництвом Володимира Пятенка веде боротьбу за право бути сіяним у плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2025 у Швейцарії. Такими будуть шість найкращих команд Ліги В кваліфікаційного турніру, тоді як ще шість — несіяними. Саму участь у плей-оф відбору збірна України собі вже гарантувала.