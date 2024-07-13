Алжирець так і не зміг проявити себе у "Вічному місті".
Ауар, getty images
13 липня 2024, 16:49
Півзахисник римської Роми Уссем Ауар найближчим часом стане гравцем саудівського Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії близький до завершення угоди і заплатить італійському клубу близько 12 мільйонів євро з бонусами.
Зазначається, що 26-річний футболіст вже погодив з Аль-Іттіхадом умови особистого контракту.
Минулого сезону Уссем Ауар відіграв за Рому 25 матчів та забив 4 голи.