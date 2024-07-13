Італія

Алжирець так і не зміг проявити себе у "Вічному місті".

Півзахисник римської Роми Уссем Ауар найближчим часом стане гравцем саудівського Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії близький до завершення угоди і заплатить італійському клубу близько 12 мільйонів євро з бонусами.

Зазначається, що 26-річний футболіст вже погодив з Аль-Іттіхадом умови особистого контракту.

Минулого сезону Уссем Ауар відіграв за Рому 25 матчів та забив 4 голи.