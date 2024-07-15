35-річний футболіст продовжить кар'єру за межами Європи.
П'єр-Емерік Обамеянг, GETTY IMAGES
15 липня 2024, 23:53
Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг близький до переходу в інший клуб.
35-річний футболіст вражаюче провів минулий сезон, відзначившись 30 голами і 11 асистами у всіх турнірах, але тепер, схоже, покине Європу.
За інформацією журналіста Бена Джейкобса, габонець відповів згодою саудівської Аль-Кадісії — сторони домовилися про дворічний контракт.
На форварда також претендував Аль-Шабаб, однак той віддав перевагу варіанту з переходом до табору новачків вищого дивізіону.
Нагадаємо, що П'єр-Емерік Обамеянг перебрався в Марсель минулого літа з Челсі.