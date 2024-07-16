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Саудівці поки що не досягли домовленості з Астон Віллою.

Правий вінгер Астон Вілли Мусса Діабі може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Придбати 25-річного француза намагається Аль-Іттіхад, який нещодавно оголосив співвітчизника Діабі Лорана Блана своїм новим головним тренером. Мусса зацікавлений у такому трансфері, але повної згоди між клубами наразі немає.

Повідомляється, що саудівці готові віддати за нападника 55 мільйонів євро, але за даними журналіста Фабріціо Романо Астон Вілла хоче отримати більше. Керманич бірмінгемців Унаї Емері вважає Діабі важливим гравцем, але переговори з Аль-Іттіхадом триватимуть.

Також поки що немає домовленості між французом і його потенційним новим роботодавцем щодо фінансової складової контракту та його тривалості. Зазначимо, що угода Мусса з Астон Віллою розрахована до кінця червня 2028 року.

У сезоні-2023/24 правий вінгер узяв участь у 54 матчах клубу АПЛ у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 9 асистами.