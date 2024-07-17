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Черговий виконавець обрав гроші Саудівської Аравії.

Вихованець французького Ліона алжирський центральний півзахисник Ауар минулого літа вирішив, що для нього настав час спробувати нові виклики в професійній кар’єрі, тому перейшов на правах вільного агента до італійської Роми.

Однак за сезон у складі "вовків" 26-річний виконавець провів усього 25 матчів (1171 хвилину), забивши чотири голи, тому навряд чи міг записати собі в актив минулу кампанію.

Після цього клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад вийшов на гравця з пропозицією трансферу, а Рома в свою чергу не встояла від можливості заробити 12 млн євро на рівному місці.

Напередодні аравійці оголосили про підписання контракту з Ауаром строком до 2028 року.