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Джастін Корнехо помер у віці 20 років.

Воротар еквадорської Барселони Джастін Корнехо помер у віці 20 років. Про це повідомила пресс-служба клубу.

За інформацією ЗМІ, у понеділок Корнехо у своєму будинку впав у душі, внаслідок чого сильно вдарився головою.

Футболіста виявили непритомним, після чого госпіталізували. Корнехо перебував у критичному стані і, незважаючи на всі зусилля лікарів, він помер у вівторок. Причиною смерті стала аневризма аорти.

"Жодне слово чи речення не позбавить болю, який ми відчуваємо в цей момент. Спогади, які ти залишив всім нам, дадуть нам сили залишити це позаду", — написала Барселона в соціальних мережах.

Корнехо є вихованцем еквадорської Барселони. Він був запасним воротарем. Також він провів один матч за молодіжну збірну Еквадору.