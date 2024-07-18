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Роман із Саудівською Аравією тривав пів року.

Хорватський центральний півзахисник Іван Ракітич узимку цього року погодився на трансфер у якості вільного агента до аравійського Аш-Шабабу.

Тоді це сприймалось як бажання 36-річного виконавця завершити кар’єру й при цьому добряче підзаробити.

Однак уже через пів року після початку виступів у Саудівській Аравії досвідчений гравець зрозумів, що це — не той шлях, яким він хотів би йти найближчим часом.

Повідомляється, що після повернення до тренувального табору Аш-Шабаба, Ракітич запросив у керівництва клубу можливість негайно залишити колектив.

Іван відіграв за цей час 8 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.