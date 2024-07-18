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Ігри-2024 стали найуспішнішими для українського студентського футболу.

В Угорщині відбулися європейські студентські ігри, які стали найуспішнішими для українського футболу.

Вперше в історії команди України з футболу та футзалу здобули золоті та срібні нагороди головної спортивної події університетського спорту.

Футбольна збірна Державного торговельно-економічного університету під керівництвом Олексія Яценка здобула золоті нагороди. У фіналі "синьо-жовті" обіграли німецький Університет Вюрцбурга з рахунком 2:0.

Завдяки цьому тріумфу українська збірна отримала право представляти Україну на чемпіонаті світу з футболу серед студентів, який відбудеться наступного року.

Футзальна збірна Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання НУФВСУ виборола срібні нагороди. Під керівництвом Юрія Іванишина команда поступилася у фіналі в серії пенальті команді іспанського Університету Севільї з рахунком 5:6.

Жіноча футзальна збірна Українського державного університету імені Михайла Драгоманова під керівництвом Руслана Мішаровського вдруге поспіль здобула срібні нагороди. Ксенія Гриценко була визнана найкращим гравцем турніру.

Жіноча футбольна збірна Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини виграла малий турнір чотирьох збірних, обігравши команди Німеччини, Португалії та Норвегії, й посіла п'яте місце.