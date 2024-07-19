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Дмитро Михайленко поділився своїми думками після гри з Норвегією.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду групового етапу Євро-2024 (U-19) проти Норвегії (0:0).

"Я не можу сказати, що ми повністю задоволені грою. Було складно в тому плані, що в Норвегії сезон уже розпочався, і футболісти в хорошому ігровому тонусі, тоді як ми певний час працювали лише в тренувальному режимі. Тому ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти, і всі гравці — і захисту, й атаки — працювали на те, щоб подолати пресинг суперника. Ми не звикли до такого темпу, тому важливо було допрацьовувати на кожній ділянці поля, чітко закривати зони. У другому таймі нам стало легше, ми створювали моменти й мали хороші шанси забити, але не реалізували їх.

Що стосується травми Огаркова — він відчув мʼязовий біль, і ми вирішили не ризикувати й замінили його.

Наша мета на цьому Євро незмінна. Ми точно будемо небезпечними для будь-якої команди й завжди готовими грати тільки на перемогу. Але в першу чергу нам потрібно якісно відновитися й відновити тих гравців, які травмовані, а це Синчук і Огарков. А далі — готуватися до матчу з Італією", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Після двох турів Україна посідає друге місце у групі, набравши два очки. У Італії – 6 балів, у Норвегії та Північної Ірландії – по 1.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Італії. Гра відбудеться 21 липня о 21:00 за Києвом.