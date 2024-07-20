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У третій грі українці були сильнішими за ОАЕ.

Збірна України з пляжного футболу провела заключний поєдинок групового етапу Євроліги-2024 у Дивізіоні В, у якому впевнено обіграла ОАЕ з рахунком 5:2.

У двох попередніх матчах "синьо-жовті" обіграли Ліван (6:1) та Саудівську Аравію (6:1), завдяки чому Україна вийшла у півфінал турніру.

У складі українців голами відзначилися Потапов, Войтенко, Щитник, Войток та Левченко. У суперника забивали Валід та Ахмед Бешр.

Таким чином, Україна посіла перше місце у групі та у півфіналі зіграє проти Латвії. Гра відбудеться сьогодні, 20 липня, о 18:00 за Києвом.

Україна — ОАЕ 5:2

Голи: Потапов, 6, Войтенко, 14 (пен), Щитник, 15, Войток, 15, Левченко, 28 — В. Бешр, 7, А. Бешр, 12 (пен).

Україна: Неруш, Пославський, Левченко, Корнійчук, Зборовський, Пашко, Заворотний, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Росс.

Попереджені: Зборовський, Левченко, Войток.