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Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років, який пройде 21 липня і розпочнеться о 21:00.

Груповий етап чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років для збірної України завершується фінальним протистояннями проти фаворита нашої групи A, Італії на Інвер-Парку в Ларні.

УКРАЇНА U-19 — ІТАЛІЯ U-19

НЕДІЛЯ, 21 ЛИПНЯ, 21:00. ІНВЕР-ПАРК, ЛАРН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВАСІЛІС ФОТІАС (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У фінальній частині Євро-2024 беруть участь усього вісім команд, тому груповий етап минає максимально швидко. Менше тижня тому цей раунд розпочався, а зараз уже має завершуватись. На жаль, збірна України в цілком робочій групі A не змогла завчасно зробити так, щоб самі футболісти та вболівальники почували себе впевнено перед останнім туром.

І тут можна довільно поділитись на табори оптимістів та песимістів, і допоки одні будуть говорити про те, що ми ще жодному супернику не поступились та не пропускали голів, інші справедливо вкажуть на те, що "синьо-жовті" й не забивали та не перемагали за останні два матчі. Таким був підсумок зустрічей проти господарів турніру, Північної Ірландії та Норвегії — двічі по 0:0.

У контексті потреби грати заключний матч групового етапу проти Італії таки результати викликають виключно негативні прогнози. Так чи інакше, ми гратимемо проти явних фаворитів групи. Утім, вони вже забезпечили собі перемогу в квартеті, тож, можливо, проведуть ротацію. А може й не проведуть. Хотілося б у такому випадку розраховувати виключно на власні сили, але є, як є.

Проблема в тому, що те, що до цього показав колектив Дмитра Михайленка, просто не надихає на сміливі прогнози. Із чотирьох таймів двох стартових матчів турніру половину точно можна вважати повним провалом, а два інші — успішними лише з купою додаткових умовностей. Тій самій Норвегії можна було горіти вже після перерви з дуже неприємним рахунком, але обійшлось.

Сподівання на другу гру полягали в поверненні дискваліфікованих нападника київського Динамо Матвія Пономаренка та півзахисника дортмундської Боруссії Данила Кревсуна. Вони повернулись, але нічого не змінилось за "начинкою" гри. Відповідно, проблема полягає не в кадрах, а десь глибше.

Що ж до суперників, то тут просто нічого казати — фаворити не тільки нашої групи, а й турніру загалом. Рома, Лаціо, Мілан, Ювентус, Інтер, Болонья, та сама дортмундська Боруссія — ці клуби делегували своїх юних представників на цей турнір до складу збірної Італії. Трансферна вартість талантів "адзурріні" просто в 16 разів більша за нашу — це все, що потрібно знати.

І якщо хтось думає, що "гроші" в цьому віці нічого не вирішують, то ні, вирішують. У контексті Італії — так точно. Це помітно за результатами. Дві перемоги із загальним рахунком 5:1, достроковий вихід із групи з першого місця, питань до колективу Бернардо Корраді стає все менше.

І якщо всі говорять про мегаталановитого 16-річного Франческо Камарду, який розірвав у червні категорію U-17 у аналогічному турнірі, то він приїздить та доводить свій клас. До речі, найдорожчий гравець серед усіх у складі суперників, хоча й наймолодший. Кажуть, що в нас теж непоганий нападник має бути на вістрі. Ось і порівняємо. Ціна питання — вихід до плей-оф або матч за 5-6 місця на турнірі та перепустку на чемпіонат світу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков — Ващенко — Тутєров, Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко.

Італія U-19: Марін — Манніні, Мане, К’яродія, Бартезагі — Чаммальїкелла, Ліпані, Ді Маджо — Дзеролі — Пафунді, Камарда.

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024