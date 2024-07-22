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Назад до Європи?

Збірна Колумбії цього літа потішила власних уболівальників виступами на Копа Америка-2024, діставшись аж до фіналу змагань, де поступилась Аргентині (0:1).

Найкращим гравцем турніру в підсумку визнали 33-річного атакувального півзахисника "трикольорових" Хамеса Родрігеса, на рахунку якого один гол та шість гольових передач.

Тоді ж постало логічне запитання про те, чи не зарано колумбійський виконавець завершив свої європейські виступи на клубному рівні.

Відповідь на нього напередодні надав своїми діями сам Хамес, домовившись із бразильським Сан-Паулу про дострокове завершення чинного контракту, термін дії якого був розрахований ще на рік.

Джентльменська угода починає діяти миттєво, тож із понеділка, 22 липня, Родрігес більше не тренується з одним із найбільш титулованих клубів південноамериканської країни.

Повідомляється, що гравець дуже хоче повернутись у один із європейських клубів.

У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Хамеса два голи та сім гольових передач у 14 матчах.