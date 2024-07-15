Копа Америка

Але Колумбію до перемоги на турнірі капітан усе ж таки не дотягнув.

Розіграш Копа Америка зразка 2024 року, що відбувався на теренах США, завершився перемогою Аргентини в фінальному матчі в Маямі-Ґарденс у додатковий час над Колумбією.

Кубок Америки. Лаутаро Мартінес приніс перемогу Аргентині над Колумбією в овертаймі

Після завершення гри відбулась урочиста церемонія нагородження "альбіселесте" та вручення нагороди Найкращому гравцю турніру.

Однак ним став не футболіст команди Ліонеля Скалоні — півзахисник Колумбії Хамес Родрігес залишив почесний приз собі.

33-річний виконавець здійснив шість гольових передач (по 2 — проти Парагваю та Панами, по 1 — проти Коста-Рики та Уругваю) та забив один гол за ходом турніру.