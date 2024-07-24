Football.ua розповідає про футбольну частину Олімпійських ігор.
ОІ-2024, Getty Images
24 липня 2024, 14:30
Футбол — один із найстаріших олімпійських видів спорту, який входить до програми Олімпійських ігор із 1900 року. Лише в 1932 році турнір з футболу не проводився, а з 1996 року додалися ще ігри серед жінок.
На ігри приїдуть 28 збірних — 16 чоловічих і 12 жіночих. Стільки ж було в Токіо-2020.
Коли відбудуться ігри
Турнір серед чоловічих футбольних збірних пройде на Іграх-2024 з 24 липня по 9 серпня.
Де пройдуть ігри
- - Париж;
- - Бордо;
- - Нант;
- - Ніцца;
- - Ліон;
- - Марсель;
- - Сент-Етьєн.
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Скільки команд візьме участь у турнірі?
Серед чоловіків участь візьмуть 16 команд по 18 гравців, загалом — 288 футболістів. Одне місце також автоматично отримує Франція. Решту 15 путівок розіграли команди інших національних олімпійських комітетів у серії відбіркових турнірів.
Віковий ліміт
Брати участь серед чоловіків можуть футболісти, яким на момент турніру в Парижі не більше 23 років. При цьому, кожна збірна має право внести в заявку з 18 осіб трьох гравців без вікових обмежень.
Учасники Олімпіади-2024 з футболу
Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія;
Група B: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна;
Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка;
Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.
Формат
У групі кожна команда проведе по три матчі з 24 по 30 липня, і по дві найсильніші збірні з кожного квартету вийдуть у чвертьфінальну стадію. У разі рівності очок команди будуть розподілені в турнірних таблицях за такими критеріями (від найбільш важливих до найменш важливих):
- Різниця забитих і пропущених м'ячів;
- Сумарна кількість забитих м'ячів у всіх трьох матчах;
- Очки, набрані в матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;
- Різниця забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;
- Кількість забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;
- Найменша кількість балів фейр-плей у всіх матчах у групі (1 очко — жовта картка, 3 очки — непряма червона картка, 4 очки — пряма червона картка, 5 очок — жовта картка і пряма червона картка);
- Жереб.
У чвертьфіналах (2 серпня), півфіналах (5 серпня), матчі за бронзу (8 серпня) і у фіналі (9 серпня) у разі нічиєї в основний час буде призначено два тайми по 15 хвилин, а якщо і додатковий час не виявить переможця, то серія пенальті.
У верхній половині сітки в півфіналі зіграють найкращі в парах переможця групи A і другої команди групи B, а також переможця групи С і другої команди групи D. У нижній половині сітки в півфіналі зіграють найкращі в парах переможця групи B і другої команди групи A, а також переможця групи D і другої команди групи C.
Фаворити
Останні дві Олімпіади вигравала Бразилія, але зараз команда не відібралася на турнір. За їхньої відсутності головними фаворитами є Франція, Іспанія та Аргентина.
Кого ж ми з топів побачимо на Олімпіаді?
Майкл Олісе, Александер Ляказетт, Набі Кейта, Хуліан Альварес, Ніколас Отаменді, Ерік Гарсія, Мохамед Ельнені, Ашраф Хакімі та інші.
А тренери?
Варто відзначити Тьєррі Анрі (збірна Франції) і Хав'єра Маскерано (збірна Аргентини).
P.S. Не забуваємо, що на Олімпіаді вперше візьме участь збірна України!