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Football.ua розповідає про футбольну частину Олімпійських ігор.

Футбол — один із найстаріших олімпійських видів спорту, який входить до програми Олімпійських ігор із 1900 року. Лише в 1932 році турнір з футболу не проводився, а з 1996 року додалися ще ігри серед жінок.

На ігри приїдуть 28 збірних — 16 чоловічих і 12 жіночих. Стільки ж було в Токіо-2020.

Коли відбудуться ігри

Турнір серед чоловічих футбольних збірних пройде на Іграх-2024 з 24 липня по 9 серпня.

Де пройдуть ігри

- Париж;

- Бордо;

- Нант;

- Ніцца;

- Ліон;

- Марсель;

- Сент-Етьєн.







Скільки команд візьме участь у турнірі?

Серед чоловіків участь візьмуть 16 команд по 18 гравців, загалом — 288 футболістів. Одне місце також автоматично отримує Франція. Решту 15 путівок розіграли команди інших національних олімпійських комітетів у серії відбіркових турнірів.

Віковий ліміт

Брати участь серед чоловіків можуть футболісти, яким на момент турніру в Парижі не більше 23 років. При цьому, кожна збірна має право внести в заявку з 18 осіб трьох гравців без вікових обмежень.

Учасники Олімпіади-2024 з футболу

Група А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія;

Група B: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна;

Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка;

Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.

Формат

У групі кожна команда проведе по три матчі з 24 по 30 липня, і по дві найсильніші збірні з кожного квартету вийдуть у чвертьфінальну стадію. У разі рівності очок команди будуть розподілені в турнірних таблицях за такими критеріями (від найбільш важливих до найменш важливих):

- Різниця забитих і пропущених м'ячів;

- Сумарна кількість забитих м'ячів у всіх трьох матчах;

- Очки, набрані в матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;

- Різниця забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;

- Кількість забитих м'ячів у матчах між командами, які набрали однакову кількість очок;

- Найменша кількість балів фейр-плей у всіх матчах у групі (1 очко — жовта картка, 3 очки — непряма червона картка, 4 очки — пряма червона картка, 5 очок — жовта картка і пряма червона картка);

- Жереб.

У чвертьфіналах (2 серпня), півфіналах (5 серпня), матчі за бронзу (8 серпня) і у фіналі (9 серпня) у разі нічиєї в основний час буде призначено два тайми по 15 хвилин, а якщо і додатковий час не виявить переможця, то серія пенальті.

У верхній половині сітки в півфіналі зіграють найкращі в парах переможця групи A і другої команди групи B, а також переможця групи С і другої команди групи D. У нижній половині сітки в півфіналі зіграють найкращі в парах переможця групи B і другої команди групи A, а також переможця групи D і другої команди групи C.

Фаворити

Останні дві Олімпіади вигравала Бразилія, але зараз команда не відібралася на турнір. За їхньої відсутності головними фаворитами є Франція, Іспанія та Аргентина.

Кого ж ми з топів побачимо на Олімпіаді?

Майкл Олісе, Александер Ляказетт, Набі Кейта, Хуліан Альварес, Ніколас Отаменді, Ерік Гарсія, Мохамед Ельнені, Ашраф Хакімі та інші.

А тренери?

Варто відзначити Тьєррі Анрі (збірна Франції) і Хав'єра Маскерано (збірна Аргентини).

P.S. Не забуваємо, що на Олімпіаді вперше візьме участь збірна України!