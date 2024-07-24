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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 16:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Узбекистану та Іспанії — представниками квартету С.

УЗБЕКИСТАН — ІСПАНІЯ

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 16:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕЙДА ДААН (МАВРИТАНІЯ)

Відбірковим на ОІ для Узбекистана був Кубок Азії-2024. На нього вони кваліфікувалися дуже впевнено, набравши 9 очок у протистояннях з Іраном, Афганістаном і Гонконгом.

Ідентичного успіху узбецька команда досягла у фінальній частині КА. Їхніми суперниками в групі D були В'єтнам, Кувейт і Малайзія.

У плей-оф турніру Узбекистан здолав Саудівську Аравію та Індонезію, діставшись фіналу. У вирішальному поєдинку узбеки зазнали поразки від Японії, але це вже не мало значення з точки зору Олімпіади, адже для поїздки до Франції потрібно було опинитися в топ-3 Кубка Азії.

Зазначимо, що для узбеків ці Олімпійські ігри є першими в історії.

Під керівництвом Тімура Кападзе на Олімпіаду вирушили зокрема нападник Роми Елдор Шомуродов (поза віковим лімітом) і захисник Ланса Абдукодір Хусанов.

Іспанці ж спочатку були вимушені пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи-2023 (U-21). Зробили вони це здобувши 24 очки у 8 матчах проти Словаччини, Північної Ірландії, Литви та Мальти.

Фінальна частина Євро завершилася для Іспанії першим місцем групи В з Україною, Хорватією та Румунією. Зазначимо, що в 3 турі групового етапу іспанці ледь не поступилися українцям, але все ж здобули нічию, яка й дозволила їм очолити квартет.

У плей-оф турніру Іспанія впоралася зі Швейцарією та розгромила Україну, помстившись за нічию в групі. Учасниками Олімпіади обидві команди стали ще до зустрічі. А от у фіналі іспанці зазнали мінімальної поразки від Англії.

Це дванадцятий випадок, коли Іспанія дісталася Олімпійських ігор. Найкращим результатом є "золото" у 1992 році, під час домашнього турніру.

Очікувано, більшість імен у складі колективу Санті Денії є відомою навіть середньостатистичному вболівальнику. У заявці опинилися захисники Барселони Пау Кубарсі та Ерік Гарсія, півзахисник Фермін Лопес, півзахисник Вільярреала Алекс Баена та нападник Атлетіко Саму Омородіон. Не варто забувати й про захисника Валенсії Крістіана Москеру, захисника Жирони Мігеля Гутьєрреса та нападника Абеля Руїса.

ЗАЯВКИ КОМАНД