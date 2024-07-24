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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 18:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Гвінеї та Нової Зеландії — представниками квартету А.

ГВІНЕЯ — НОВА ЗЕЛАНДІЯ

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 18:00. НІЦЦА СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АДЕЛЬ АЛЬ-НАКБІ (ОАЕ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відбірковим турніром на ОІ для африканських колективів був Кубок Африки-2023 (U-23). На нього Гвінея кваліфікувалася автоматично пройшовши Уганду, яка знялася з відбору, та здолавши Нігерію.

На груповому етапі КА-2023 гвінейці фінішували другими в квартеті А з Марокко, Ганою та Конго. Ганців їм удалося обійти лише за додатковими показниками.

У півфіналі плей-оф турніру Гвінея зазнала поразки від Єгипту, а в матчі за третє місце — від Малі в серії пенальті. За путівку на Олімпіаду гвінейцям довелося поборотися з 4-ю командою Кубка Азії-2024, а саме Індонезією. Мінімальної звитяги (1:0) вистачило для здобуття бажаної путівки, лише другої в історії країни. У 1968 році команда посіла останнє місце в своїй групі.

До Франції керманич цієї африканської збірної Каба Діавара викликав зокрема трьох доволі відомих півзахисників, а саме Ілайша Моріба (РБ Лейпциг), Набі Кейта (Вердер) та Амаду Діавара (Андерлехт).

Для Нової Зеландії вихід на Олімпійські ігри був дуже легким. Саме ця країна приймала відбірковий для Океанії турнір.

На груповому етапі команда набрала 6 очок у 2 матчах проти Фіджі, Папуа Нової Гвінеї (тех. поразка) та Американського Самоа (знялися з турніру). У півфіналі плей-оф Нова Зеландія розтрощила Вануату з рахунком 8:0, після чого здобула ще більш розгромну звитягу (9:0) над Фіджі у вирішальному поєдинку відбору.

На Олімпіаді Нова Зеландія лише вчетверте. Найкращого результату країна досягла в 2020 році, діставшись чвертьфіналу.

Відзначити в колективі Даррена Бейзлі варто голкіпера Борнмута Алекса Паулсена, а також захисника Міннесоти Юнайтед Майкла Боксолла та експівзахисника Баварії Сарпріта Сінга (обидва — поза віковим лімітом).

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