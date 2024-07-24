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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 18:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Єгипту та Домініканської Республіки — представниками квартету С.

ЄГИПЕТ — ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 18:00. ЛА БОЖУАР СТЕДІУМ, НАНТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯМАСІТА ЙОСІМІ (ЯПОНІЯ)

Свій шлях до Франції Єгипет розпочав із 2-го раунду відбору на Кубок Африки-2023 серед команд U-23. Тоді єгиптяни мінімально здолали Есватіні за сумою двох матчів (1:0). У 3-му раунді вони розібралися із Замбією (2:0).

Єгипет фінішував першим у групі В фінальної частини турніру. Команда набрала 7 очок у матчах проти Малі, Нігера та Габона.

Мінімальна звитяга над Гвінеєю в півфіналі плей-оф гарантувала єгиптянам вихід на ОІ, тоді як у фіналі вони зазнали поразки від Марокко (господарів КА) через гол у додатковий час.

Для єгиптян ця Олімпіада є тринадцятою в історії. Найкращий результат — четверте місце в 1928 та 1964 роках.

У Франції опікуватиметься командою Рожеріо Мікале, який здобув "золото" футбольного турніру Олімпіади зі збірною Бразилії U-23 у 2016 році. У заявці місце знайшлося для експівзахисника Арсеналу Мохамеда Ельнені (поза віковим лімітом), а нападник Ібрахім Адель (Пірамідс) був визнаний найкращим гравцем вищезгаданого Кубка Африки-2023.

На турнір у Франції Домініканська Республіка відібралася ще в 2022 році. Путівку колектив отримав за підсумками чемпіонату КОНКАКАФ-2022 серед команд U-20. Там ДР опинилась посівши перше місце в кваліфікаційній групі з Сент-Люсією, Белізом, Ангільєю та Сен-Мартеном. Команда набрала 10 очок у 4 матчах.

Цей успіх дозволив їм дістатися одразу 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату КОНКАКАФ-2022 (U-20). Там Домініканська Республіка "перестріляла" Сальвадор, після чого, в чвертьфіналі, мінімально здолала Ямайку.

У напруженому півфіналі ДР впоралася з Гватемалою за підсумками серії пенальті, отримавши першу в своїй історії путівку на Олімпіаду. У фіналі домініканців очікувано розгромили США.

Цікаво, що очолюватиме команду у Франції Ібаї Гомес, 34-річний ексгравець Атлетіка (193 матчі). Відзначити в заявці варто захисника Лідс Юнайтед Хуніора Фірпо (поза віковим лімітом) та нападника Петера Федеріко з Хетафе.

ЗАЯВКИ КОМАНД