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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 20:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Японії та Парагваю — представниками квартету D.

ЯПОНІЯ — ПАРАГВАЙ

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 20:00. БОРДО СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Японці доволі спокійно відібралися на Кубок Азії-2024 серед команд U-23. Вони очолили групу D із Палестиною, Бахрейном і Пакистаном, набравши 7 очок у 3 матчах. Далі був квартет B фінальної частини турніру. 6 очок у 3 поєдинках із Південною Кореєю, Китаєм та ОАЕ вистачило для 2 місця та виходу до плей-оф.

В 1/4 фіналу Японія впоралася з Катаром (господар турніру) за підсумками додаткового часу, після чого, в півфіналі, здолала Ірак, здобувши путівку на Олімпіаду. Завершили турнір японці мінімальною звитягою над Узбекистаном у фіналі завдяки голу на 90+1 хвилині зустрічі.

Для японців це вже дванадцятий вихід на Олімпійські ігри. Найкращим результатом наразі є четверте місце (2012 і 2020).

Цікаво, що керманич збірної Японії U-23 Ґо Оїва не викликав на Олімпіаду жодного гравця поза віковим лімітом. Зазначимо, що це єдина така команда на турнірі у Франції. Серед японських талантів у заявці — нападники Ломмела Кокі Сайто та НЕКа Кодай Сано. Півзахисник Сінт-Трейдена Джоел Чіма Фуджіта був визнаний найкращим гравцем Кубка Азії-2024 (U-23).

Під час першого групового етапу Передолімпійського турніру КОНМЕБОЛ-2024 Парагвай фінішував другим у квартеті В з Аргентиною, Чилі, Уругваєм і Перу. У 4 матчах парагвайці набрали 7 очок.

Саме ця команда стала переможницею другого групового етапу. Парагваю вдалося очолити квартет з Аргентиною, Бразилією та Венесуелою, набравши у 3 поєдинках 7 залікових балів.

Для парагвайців це лише третій вихід на Олімпійські ігри. Найкращим результатом є фінал турніру в 2004 році.

Під керівництвом досвідченого 73-річного Карлоса Хари Сагуєра до Франції вирушили зокрема півзахисник Брайтона Хуліо Енсісо, півзахисник Інтера (Маямі) Дієго Гомес і нападник Вулвергемптона Енсо Гонсалес.

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