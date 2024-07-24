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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 липня 2024 року.

Завершилася 881 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу", – Білий дім.

- "Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку, які втекли туди", — посол України у Молдові.

- "Парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", — Железняк. "Відповідно з 12 серпня по 09 листопада. Далі потрібен тільки підпис Президента".

- "НАТО потрібно готуватися до нападу рф у найближчі п'ять років", — заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

- Порада українцям у підготовці до зими: "Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас", — виконавчий директор ДТЕК Сахарук.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, з яких 22 на цей час ще тривають.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території. Найбільш активним сьогодні ворог був на Покровському напрямку — провів тут третину від усіх атак.

Російські окупанти завдали два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 90 осіб живої сили та 36 одиниць військової техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено чотири російські танки, сім артситем, 15 автомобілів, бронемашина та одиниця спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне — Макіївка; Площанка — Невське; Залиман — Макіївка Голікове — Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень добігло до восьми. Крім Спірного, де окупанти тричі зазнали невдачі, противник, з тим же успіхом, намагався наступати поблизу Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів спробував прорвати оборону наших військ. Українські захисники п’ять атак відбили, тривають бої в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві — продовжуються — ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено. Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 та танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівка — Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.

На інших напрямках без особливих змін.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів.

Виборюємо Перемогу разом! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта.

Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності. Ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, шукаємо свої рішення, свої варіанти дій.

Ключове при цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами у багатьох напрямах застосування дронів. І це варто продовжувати – будемо продовжувати.

Сьогодні ж на Ставці детально проаналізували наші можливості у РЕБ – те, що вже робиться, те, що демонструє реальні бойові успіхи. І те, що маємо зробити додатково.

Плюс – ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!