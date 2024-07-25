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Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-19, у якому зіграють Франція та Україна.

Франція та Україна зіграють у півфіналі чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років у Белфасті на Віндзор-Парку.

Бернар Діоме, після нічиєї проти Іспанії (2:2), залучив до стартового складу Бенгі в рамці воріт, тоді як Гоміс та Сумаоро гратимуть у захисті, Атангана, Маюлю та Бенама повернуться до центрального трикутнику, а Мішаль, Нгура та Буабре — до лінії нападу.

Дмитро Михайленко, на тлі перемоги над Італією (3:2), використав із перших хвилин Огаркова на лівому фланзі оборони, тоді як Цуканов гратиме в центрі поля, а Богданов розташується на вістрі атаки.

Франція U-19: Бенгі — Кюмбеді, Гоміс, Жаке, Сумаоро — Атангана, Маюлю, Бенама — Мішаль, Нгура, Буабре.

Запасні: Мірбаш, Баоя, Сарр, Аїкі, Зідан, Гоміс, Амугу, Крупі.



Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Єрмачков, Михавко, Огарков — Мельниченко — Синчук, Цуканов, Кревсун, Гаджиєв — Богданов.

Запасні: Бакус, Дрозд, Дігтярь, Обіная, Шевченко, Тутєров.



Гра Франція U-19 — Україна U-19 почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.