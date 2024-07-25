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Франція U-19 — Україна U-19 1:0
Гол: Атангана, 61

Франція U-19: Бенгі — Кюмбеді, Гоміс, Жаке, Сумаоро — Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама — Мішаль (Аїкі, 46), Нгура (Крупі, 62), Буабре (Баоя, 80).

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Єрмачков (Обіная, 79), Михавко (Дігтярь, 79), Огарков — Мельниченко — Синчук, Цуканов (Шевченко, 63), Кревсун, Гаджиєв — Богданов (Тутєров, 46).

Попередження: Сумаоро — Цуканов, Синчук