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25 липня 2024, 22:57
Україна U-19 поступилась Франції та завершила виступи на Євро-2024
Команда Дмитра Михайленка не реалізувала власні нагоди й пропустила після стандарту.
Франція U-19 — Україна U-19, Getty Images
25 липня 2024, 22:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція U-19 — Україна U-19 1:0
Гол: Атангана, 61
Франція U-19: Бенгі — Кюмбеді, Гоміс, Жаке, Сумаоро — Атангана, Маюлю (Амугу, 62), Бенама — Мішаль (Аїкі, 46), Нгура (Крупі, 62), Буабре (Баоя, 80).
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Єрмачков (Обіная, 79), Михавко (Дігтярь, 79), Огарков — Мельниченко — Синчук, Цуканов (Шевченко, 63), Кревсун, Гаджиєв — Богданов (Тутєров, 46).
Попередження: Сумаоро — Цуканов, Синчук