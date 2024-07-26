Ще одне міні-українське дербі у товариському матчі європейських клубів.
Бенфіка - Брентфорд, Getty Images
26 липня 2024, 07:42
Вчора ввечері відбувся товариський матч, у якому Бенфіка зустрічалася з Брентфордом. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Англійці відкрили рахунок у матчі вже на восьмій хвилині, коли у воротах португальців відзначився Бріан Мбемо, але в середині першого тайму "орли" відігралися зусиллями Евангелоса Павлідіса.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів повний поєдинок, а півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв перший тайм після виходу у стартовому складі.
Свій наступний матч Бенфіка проведе проти Феєнорда (28 липня), а Брентфорд зіграє з Ештрелою (30 липня).
Огляд матчу:
Бенфіка — Брентфорд 1:1
Голи: Павлідіс, 24 — Мбемо, 8.