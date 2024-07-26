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Ще одне міні-українське дербі у товариському матчі європейських клубів.

Вчора ввечері відбувся товариський матч, у якому Бенфіка зустрічалася з Брентфордом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Англійці відкрили рахунок у матчі вже на восьмій хвилині, коли у воротах португальців відзначився Бріан Мбемо, але в середині першого тайму "орли" відігралися зусиллями Евангелоса Павлідіса.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів повний поєдинок, а півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв перший тайм після виходу у стартовому складі.

Свій наступний матч Бенфіка проведе проти Феєнорда (28 липня), а Брентфорд зіграє з Ештрелою (30 липня).

Огляд матчу:

Бенфіка — Брентфорд 1:1

Голи: Павлідіс, 24 — Мбемо, 8.