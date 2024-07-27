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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 27 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Франції та Гвінеї — представниками квартету А.

ФРАНЦІЯ — ГВІНЕЯ

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 22:00. НІЦЦА СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До свого першого матчу на цьому турнірі французи, звісно ж, підходили в статусі фаворита. Хоч американців справедливо можна вважати однією з команд, що потенційно може нав'язати боротьбу за місце на олімпійському п'єдесталі, але цього разу клас все ж дався взнаки. Колектив Тьєррі Анрі стартував із розгромної звитяги з рахунком 3:0.

У першому таймі матчу проти США французи виглядали краще, проте підтвердити свій статус зуміли лише в другій половині зустрічі. По перерві нападники Александр Ляказетт і Майкл Олісе записали на свої рахунки по голу та асисту протягом усього 8 хвилин. Встановив на табло підсумковий рахунок захисник Лоїк Баде.

Враховуючи той факт, що попереду у Франції два поєдинки з більш слабкими колективами, питання першого місця в групі А, напевно, вже можна вважати закритим. Питання тепер полягає лише в тому, з якою саме кількістю залікових балів "Ле Бле" очолюватимуть свій квартет після завершення групового етапу турніру.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є явними фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,29, тоді як потенційний успіх Гвінеї оцінюється показником 11,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.

Гвінея на футбольному турнірі Олімпійських ігор лише вдруге в своїй історії. У 1968 році в Мексиці ця африканська країна стартувала з поразки якраз Франції (3:1), з якою зустрінеться сьогодні. Цього року гвінейці могли покращити свою статистику перших матчів на групових етапах Олімпіад, але зазнала невдачі, поступившись Новій Зеландії (2:1).

Команда під керівництвом Каба Діавара дозволила представнику Океанії відкрити рахунок у середині першого тайму зустрічі. У другій половині поєдинку гвінейці забили двічі, але якщо гол Амаду Діавара (72') було зараховано, то взяття воріт новозеландців Аліу Бальде десятьма хвилинами раніше — ні. У підсумку, нічия з рахунком 1:1 у матчі протрималася лише 4 хвилини.

Ймовірність того, що Гвінея зможе помститися Франції за поразку в Пуеблі в жовтні 1968-го є надзвичайно невисокою. Якщо незадовго до цієї очної зустрічі США не зуміє здолати Нову Зеландію, то в разі невдачі з французами команда Діавара втратить математичні шанси на вихід до плей-оф.

ЗАЯВКИ КОМАНД