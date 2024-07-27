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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 27 липня і розпочнеться о 18:00.

У рамках другого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 України та Марокко — представниками квартету В.

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 18:00. ЖОФФРУА-ГІШАР СТЕДІУМ, СЕНТ-ЕТЬЄН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЇД МАРТІНЕС (ГОНДУРАС). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛАХ СУСПІЛЬНОГО

У своєму дебютному матчі на Олімпіаді Україна заслуговувала на більше, ніж отримала. "Дитячі помилки", про які казав керманич команди Руслан Ротань після гри, дійсно мали місце в поєдинку з Іраком. Українці могли й не опинитися в цій ситуації, якби були більш ефективними більш ефективними біля воріт свого суперника.

В анонсі матчу Ірак — Україна ми писали, що важливо буде не повторити помилок команди Сергія Реброва в першому поєдинку на Євро-2024. Як бачите, навіть попри доволі непогану гру, флешбеків із турніру в Німеччині уникнути не вдалося. Особливо враховуючи той факт, що в іншій зустрічі Аргентина, фаворит групи В, зазнала поразки від Марокко.

Якщо слідувати сценарію головної української національної команди, сьогодні на нас може чекати вольова звитяга над Марокко, що, звісно ж, було б непогано. Продовжити боротьбу за вихід до плей-оф турніру найбільш реально буде саме в такому випадку, адже після марокканців на Україну чекатиме Аргентина.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Таріка Сектіуї. Так, на перемогу Марокко пропонується коефіцієнт 2,02, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 4,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.

Марокканцям, які вперше з 2012 року вийшли на футбольний турнір Олімпійських ігор, у першому турі "пощастило" стати учасниками одного з найскандальніших матчів в історії цього змагання. Драматичне завершення поєдинку з Аргентиною було для команди Таріка Сектіуї вдалим, адже неймовірно пізній гол Крістіана Медіни, який зрівняв рахунок, було скасовано.

Перемогу з рахунком 2:1 африканському колективу приніс Суф'ян Рахімі. Нападник, який відзначився дублем, підтвердив свій бомбардирський статус, зароблений у ході виступів за Аль-Айн (ОАЕ). Саме його українцям варто побоюватися найбільше. Так само не варто забувати про солідний правий фланг з Ашрафом Хакімі в захисті та Іліасом Ахомашем ближче до атаки.

Перервавши свою серію з чотирьох матчів без перемог на Олімпіаді Марокко намагатиметься закріпитися в зоні плей-оф турніру. Ця участь в ОІ — восьма для країни, але лише раз вона зуміла подолати перший раунд, у підсумку зупинившись на другому. Після звитяги над Аргентиною марокканці мають дуже непогані шанси принаймні повторити свій найкращий виступ (1972, Німеччина).

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Фесюн (Шахтар) — Крупський (Ворскла), Таловєров (ЛАСК), Батагов (Зоря), Мартинюк (Олександрія) — Криськів (Шахтар), Рубчинський (Динамо), Михайленко (Динамо) — Хлань (Лехія), Сікан (Шахтар), Брагару (Динамо)

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