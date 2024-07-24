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Руслан Ротань пояснив причини поразки від Іраку.

Головний тренер збірної України U-23 Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Олімпійських ігор проти Іраку (1:2).

"Всі все бачили. Про яку закономірність може йтися, коли суперник завдає двох-трьох ударів і ми програємо? Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру. Маємо прийняти цей результат. Ми програли через помилки.

Пенальті — це наші проблеми. Ми не маємо опускати руки. Ми акцентували, що проблема не в помилках, а як ми діємо після них. Цей факт мене розчарував, бо ми не повірили в себе.

Вважаю, що ми на голову чи навіть на дві були сильніші за суперника, але наші помилки стали для нас роковими. Ми почали переживати, спішити, нервувати. Це не потрібно. Був час для їхнього виправлення. Це мені не сподобалося.

У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч — найголовніший. Маємо зараз відновитися. До Марокко, гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них, мабуть, не можна когось критикувати", — наводить слова Ротаня Суспільне спорт.

Раніше своїми емоціями після гри поділився захисник Максим Таловєров.

Свій наступний матч Україна проведе проти збірної Марокко. Гра відбудеться 27 липня.