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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинків на ОІ у Франції, які пройдуть 27 липня і розпочнуться о 18:00, 20:00 та 22:00.

Сьогодні, 27 липня, у рамках футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудуться вісім матчів другого туру групового етапу. В цьому анонсі ми розповімо одразу про чотири з них.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ — США

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 20:00. МАРСЕЛЬ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ)

Нова Зеландія не була значно кращою за Гвінею в матчі першого туру, але точно була ефективнішою, за рахунок чого й здобула 3 очки (2:1). Потенційно, сьогодні на команду Даррена Бейзлі чекає вирішальне випробування. Представнику ОФК потрібно буде довести, що він дійсно має право претендувати на вихід із групи.

Новозеландці в 2021 році (Японія) дісталися чвертьфіналу плей-оф. Бодай нічия сьогодні майже гарантує їм повторення цього найкращого за три попередні виступи на турнірі результату. Але одного залікового балу може виявитися й замало, враховуючи що попереду, ймовірніше за все, поразка від господарів.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Марко Мітровича є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу США пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Нової Зеландії оцінюється показником 5,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,0.

Хоч американці й були аутсайдерами дуелі з французами, які є господарями турніру, вони все ж явно могли показати значно соліднішу гру. Як і очікувалося, для колективу Марко Мітровича все вирішуватиметься в другому-третьому турах групового етапу. Поразка з рахунком 3:0 від Франції показала, що зараз США не готові тягатися з європейськими гігантами принаймні на цьому рівні.

Востаннє ця країна діставалася футбольного турніру ОІ аж у 2008 році (Китай). Та й тоді США навіть не зуміли вийти зі своєї групи. Після стількох років без цього змагання американські вболівальники хотіли б побачити значно більше, ніж отримали від матчу проти французів. У цієї команди чудовий потенціал і ще є щонайменше два поєдинки, в яких вона матиме можливість його продемонструвати.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 1:2

УЗБЕКИСТАН — ЄГИПЕТ

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 18:00. ЛА БОЖУАР СТЕДІУМ, НАНТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЕМПБЕЛЛ-КІРК КАВАНА-ВО (НОВА ЗЕЛАНДІЯ)

Як для дебютанта футбольного турніру Олімпіади команда Тімура Кападзе виступила в першому для себе матчі досить непогано. Особливо враховуючи той факт, що протистояв Узбекистану один із фаворитів цього розіграшу, а саме Іспанія. Поразка з рахунком 2:1 від значно сильнішого суперника за більш-менш рівної гри скоріше є позитивом, аніж негативом для цього представника АФК.

До матчу проти Єгипту узбецький колектив підходить уже в якості хоч і не явного, але фаворита. Враховуючи той факт, що іспанці, ймовірніше за все, здолають Домініканську Республіку, 3 залікових бали в цьому протистоянні будуть дуже важливими.

Єгипет якраз був явним фаворитом поєдинку з домініканцями, але не тільки не зумів набрати 3 очки, а ще й не відкрив лік своїм голами на цьому турнірі. Від команди під керівництвом Рожеріо Мікале чекали більшого, та після першого туру постало питання, чи варто сподіватися на якісь успіхи цих африканських виконавців.

Протистояння з узбецьким колективом буде насиченим боротьбою за кожен м'яч. Навряд чи слід чекати від цього поєдинку гольової феєрії, але очевидно, що обидві команди здатні боротися до кінця за якнайкраще для себе становище напередодні вирішального туру.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 1:1

ІЗРАЇЛЬ — ПАРАГВАЙ

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 20:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДРЮ ФІШЕР (КАНАДА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ізраїль у першому турі здобув один заліковий бал. Однак, саме колектив Гая Лузона виглядав гірше в матчі проти Малі. Потенціал ізраїльтян все ж є щонайменше трохи вищим за той рівень гри, який вони продемонстрували в середу.

На футбольному турнірі Олімпійських ігор Ізраїль опинився вперше з 1976 року (Канада). Тоді команда зуміла дістатися плей-оф, тричі зігравши внічию. Хто знає, можливо, цього разу ми побачимо саме такий сценарій.

Парагвайці стартували дуже невдало, ставши найгіршою командою першого туру. Вилучення півзахисника Вільдера Вієри призвело до того, що команда Карлоса Хари Сагуєра зазнала поразки від Японії з рахунком 5:0, значно погіршивши свої шанси на вихід із групи.

На даному етапі повторення найкращого результату Парагваю на ОІ, а саме фіналу в Греції-2004, виглядає чимось неймовірним. Південноамериканському колективу дуже потрібно здобути 3 очки сьогодні, щоб шанси на плей-оф не були настільки примарними, наскільки вони є такими зараз.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 1:1

ЯПОНІЯ — МАЛІ

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 22:00. БОРДО СТЕДІУМ. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — ЕДІНА АЛВЕС (БРАЗИЛІЯ)

Колектив Ґо Оїви здобув найупевненішу перемогу в першому турі групового етапу. Тим не менш, тут варто зазначити, що розгром Парагваю (5:0) був спричинений зокрема вилученням півзахисника південноамериканців Вільдера Вієри ще в середині першого тайму, за рахунку 1:0 на користь японців.

Японії вже навряд чи доведеться хвилюватися через різницю забитих-пропущених, якщо цей додатковий показник доведеться задіяти. Зараз серія японців без поразок на групових етапах ОІ триває аж шість матчів і очікувати варто того, що цей результат стане ще кращим уже сьогодні.

Малійці ж у першому турі не зуміли здолати Ізраїль, поділивши з ним очки. Проте, команда Алу Бадра Діалло заслуговувала на більше, обійшовши свого суперника за більшістю статистичних показників.

Дати бій Японії Малі може, але чи вистачить умовної нічиєї для виходу з групи — головне питання. У 2004-му (Греція), виступаючи на Олімпіаді вперше, африканський колектив дістався чвертьфіналу. Повторення цього успіху зараз не виглядає чимось недосяжним для малійців.

ЗАЯВКИ КОМАНД