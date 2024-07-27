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Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 27 липня і розпочнеться о 16:00.

У рамках другого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Домініканської Республіки та Іспанії — представниками квартету С.

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА — ІСПАНІЯ

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ, 16:00. БОРДО СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АДЕЛЬ АЛЬ-НАКБІ (ОАЕ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Домініканська Республіка дісталася Олімпійських ігор уперше в своїй історії. Стартувати одразу з набраного залікового балу — непоганий результат, але відсутність голів у дебютному матчі навряд чи можна вважати успіхом. Тим не менш, домініканці вважалися явним аутсайдером протистояння з Єгиптом, яке завершилося нічиєю з рахунком 0:0.

Представник КОНКАКАФ був кращим за кількома статистичними показниками (удари, володіння м'ячем, небезпечні атаки), але відкрити лік своїм результативним ударам так і не зумів. Проте, навіть так матч проти Єгипту для Домініканської Республіки варто вважати скоріше позитивним, аніж негативним.

Сьогодні цей далеко не найгірший досвід дебюту на Олімпіаді команді все ж навряд чи допоможе, враховуючи силу майбутнього суперника. Окремо відзначимо важливість цієї зустрічі для іспанського керманича домініканців Ібаї Гомеса, який має на своєму рахунку понад 220 матчів у Ла Лізі.

Від колективу Санті Денії у першому турі вболівальники явно очікували трохи більшого, ніж отримали в підсумку. Суперником іспанців був ще один дебютант Олімпійських ігор, а саме Узбекистан. Іспанія зуміла здобути скромну звитягу з рахунком 2:1.

Іспанці відкрили рахунок у дуелі з узбецькою командою зусиллями Марка Пубіля, але не втримали мінімальної переваги, дозволивши супернику заробити та реалізувати пенальті наприкінці першого тайму. Своєю можливістю відзначитися з 11-метрової позначки в другій половині зустрічі не скористався Серхіо Гомес, але майже одразу після цього Іспанія остаточно вийшла вперед завдяки його голу з гри.

Традиційно, іспанська команда має великий потенціал і цього разу теж є одним із головних претендентів на здобуття медалей. Однак, щоб підтвердити цей статус, виступу як у матчі проти Узбекистану може бути замало. У сьогоднішньому поєдинку Іспанія буде ще більшим фаворитом, ніж у тодішньому.

ЗАЯВКИ КОМАНД