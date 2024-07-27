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Колектив Руслана Ротаня намагатиметься реабілітуватися після поразки від Іраку.

У рамках другого туру групового етапу Олімпіади-2024 збірна України U-23 зустрінеться з марокканськими однолітками.

Поєдинок відбудеться на Жоффруа-Гішар Стедіум у Сент-Етьєні сьогодні, 27 липня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Марокко:



Нагадаємо, що в першому турі групового етапу команда Руслана Ротаня зазнала поразки від Іраку (2:1).