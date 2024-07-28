Інше

На нас чекає надважлива гра з аргентинцями.

Півзахисник олімпійської збірної України з футболу Дмитро Криськів прокоментував переможну гру з олімпійською командою Марокко (2:1). Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Емоції позитивні. Щасливий, що ми змогли вирвати перемогу на останніх хвилинах. Але нам, напевно, потрібно трохи покопатися в собі, тому що не можна так віддавати гру.

Мені не сподобалося, як ми грали початок другого тайму, віддали перевагу. Це не схоже на нас, ми повинні більше грати з м'ячем. У нас є якість, ми показуємо в деяких моментах, що можемо грати, але це не завжди виходить. Але спасибі, що команда билася до кінця, завоювала 3 очки.

Вилучення Салюка? Важко сказати. На мій погляд, у минулому поєдинку не було пенальті, а гра перевернулася — не знаю. Так забрали нашу гру в минулому матчі, тут червона картка і пенальті. Треба подивитися, але два таких рішення — не знаю, мені таке не подобається", — сказав Криськів.

Матч заключного туру групового етапу Олімпійських змагань з футболу між олімпійськими збірними України та Аргентини відбудеться 30 липня, о 18:00 за київським часом.