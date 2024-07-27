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Дивіться відео найкращих моментів матчу Олімпіади-2024, що відбувся 27 липня 2024 року.

Україна U-23 в меншості вирвала перемогу над Марокко в компенсований час. Феноменальний ривок команди Руслана Ротаня тоді, коли сил уже не залишалось.

Заключний матч групового етапу олімпійська збірна України проведе проти Аргентини, тоді як Марокко зіграє проти Ірака за повної рівності очок у всіх команд у групі. "Це ж було вже".

Огляд матчу:



Україна U-23 — Марокко U-23 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 — Рахімі, 64 (пен.)



Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк (Сич, 75) — Криськів (Таловєров, 65), Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан (Краснопір, 65), Брагару (Очеретько, 65).



Марокко U-23: Ель Каджоуї — Хакімі, Ель Аззузі (Накаш, 87), Букамір (Кешта, 74), Ель-Уахді — Річардсон, Таргаллін, Ель-Ханнус — Еззалзулі, Рахімі (Моугуб, 87), Бен-Сегір (Ахомаш, 87).



Попередження: Сікан, Хлань, Рубчинський, Крупський, Сич — Хакімі



На 63-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Україна U-23) (грубе порушення).