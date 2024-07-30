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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 30 липня і розпочнеться о 20:00.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Нової Зеландії та Франції — представниками квартету А.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ — ФРАНЦІЯ

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 20:00. МАРСЕЛЬ СТЕДІУМ. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — КАТЯ ГАРСІЯ (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перемога над Гвінеєю з рахунком 2:1 у першому турі подарувала новозеландцям надію на вихід до плей-оф турніру. Однак, у другому поєдинку Нову Зеландію опустили з небес на землю. США спокійно розгромили колектив Даррена Бейзелі (4:1), чим звели майже до мінімуму його шанси на здобуття місця в чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024.

Саме вихід із групи в 2021 році (Японія) є для представника ОФК найкращим результатом за всі три попередні появи на футбольному турнірі Олімпіади. Ймовірність повторення цього досягнення є доволі примарною, адже щоб фінішувати в групі А вище третього місця новозеландцям потрібно в третьому турі набрати більше очок, аніж здобудуть США в матчі проти Гвінеї.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Тьєррі Анрі є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1.30, тоді як потенційний успіх Нової Зеландії оцінюється показником 10.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.70.

Здобувши впевнену перемогу над американцями (3:0) в першому турі, Франція досить скромно впоралася з Гвінеєю в другому. Команда Тьєррі Анрі двічі пропустила наприкінці першого тайму зустрічі, але голи було скасовано через офсайди. Одного взяття воріт гвінейців у другій половині поєдинку вистачило для здобуття французами 3 залікових балів удруге поспіль.

Господарі турніру ще не гарантували собі місце в плей-оф, але й імовірність того, що Францію ми там не побачимо є дуже малою. У разі поразки "Ле Бле" та звитяги США будуть задіяні основні додаткові показники, а саме, спочатку, різниця забитих-пропущених, а потім і кількість голів. Однак, навряд чи французи взагалі дозволять новозеландцям бодай відібрати в себе в очки.

ЗАЯВКИ КОМАНД