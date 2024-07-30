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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинків на ОІ у Франції, які пройдуть 30 липня і розпочнуться о 16:00, 20:00 та 22:00.

Сьогодні, 30 липня, у рамках футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудуться вісім матчів третього туру групового етапу. В цьому анонсі ми розповімо одразу про чотири з них.

США — ГВІНЕЯ

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 20:00. ЖОФФРУА-ГІШАР СТЕДІУМ, СЕНТ-ЕТЬЄН. ГОЛОВНА АРБІТРИНЯ — ТЕСС ОЛОФССОН (ШВЕЦІЯ)

Стартували на цьому турнірі американці під керівництвом Марко Мітровича невдало, зазнавши в першому турі розгромної поразки від Франції (3:0). За підсумками другого в турнірній таблиці групи А команда зуміла дістатися зони плей-оф. Матч проти Нової Зеландії (4:1) також допоміг представнику КОНКАКАФ покращити свою різницю забитих-пропущених, звівши її до нейтрального показника.

Найбільш імовірно, що саме американці стануть другим представником цього квартету в наступному раунді. Для цього команді достатньо всього-на-всього набрати в третьому турі не менше очок, аніж здобуде Нова Зеландія в матчі проти Франції. Наразі востаннє США вийшли зі своєї групи на Олімпіаді аж у 2000 році, коли змагання приймала Австралія, фінішувавши четвертими загалом.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що підопічні Марко Мітровича є фаворитами цього протистояння. Так, на перемогу США пропонується коефіцієнт 1.54, тоді як потенційний успіх Гвінеї оцінюється показником 4.45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.90.

Після поразок від Нової Зеландії (2:1) у першому турі та від Франції (1:0) у другому, команда Каба Діавара опинилася в надскрутному становищі. У вирішальному поєдинку гвінейців влаштує виключно здобуття 3 залікових балів. Африканський колектив втратив кілька очок через офсайди в попередніх матчах (3 голи скасовано), тож над цим їм точно слід попрацювати заздалегідь.

У 1968 році Гвінея фінішувала четвертою в групі А з Францією, Мексикою (господарем) та Колумбією. Той виступ був першим для цієї країни Африки на футбольному турнірі Олімпійських ігор. Бодай трохи перевершити його зараз, за нинішнього турнірного становища, вже буде для гвінейців відносно непоганим досягненням.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 2:0

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА — УЗБЕКИСТАН

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 16:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАХМУД ІСМАЇЛ (СУДАН)

Домініканці є одними з трьох дебютантів Олімпіади на турнірі у Франції. Колектив Ібаї Гомеса досі не вибув із боротьби за путівку до плей-оф, що для цієї країни вже є позитивом. Команда не тільки відкрила лік своїм голам на Олімпіаді, але й здобула перше очко, зігравши внічию з Єгиптом (0:0) у першому турі. У другому ж представник КОНКАКАФ майже не мав шансів (3:1), ураховуючи міць суперника та гру в меншості.

Чвертьфінал плей-оф світить домініканцям виключно в разі здобуття 3 залікових балів. Конкретно ця задача не виглядає нездійсненною, але просто зрівнятися з Єгиптом за очками може бути недостатньо. Щоб уникнути невдачі, у різниці забитих-пропущених Домініканській Республіці теж дуже не завадить сподіватися виключно на себе.

Узбецька команда є другим дебютантом футбольного турніру Олімпійських ігор. На відміну від Домініканської Республіки, шлях Узбекистану у Франції вже точно завершено. Після очікуваної, але все ж достатньо гідної поразки від Іспанії (2:1) у першому турі, команді Тімура Кападзе потрібно було набирати очки в матчі другого туру проти Єгипту, але вона зазнала невдачі вдруге поспіль (1:0).

Звісно, набрати свої перші залікові бали на такому історично престижному турнірі теж є непоганою мотивацією для сьогоднішнього поєдинку. Опонент узбеків буде ще більш умотивованим, оскільки йому ще є що втрачати. Проте, Узбекистан не був значно гіршим за Іспанію та Єгипет, тож очікувати відсутності боротьби з його боку точно не варто.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 1:1

ІЗРАЇЛЬ — ЯПОНІЯ

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 22:00. ЛА БОЖУАР СТЕДІУМ, НАНТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЇД МАРТІНЕС (ГОНДУРАС)

Ізраїльтяни дуже невдало провели перші два тури групового етапу. Спочатку колектив Гая Лузона поділила очки з Малі (1:1), не надто заслуговуючи навіть на цей результат, після чого зазнали поразки від Парагваю в результативному поєдинку (4:2), двічі пропустивши в доданий час. Тепер команду, яка дісталася футбольного турнірі ОІ вперше з 1976 року влаштує виключно перемога.

Здобути 3 залікових бали в матчі проти Японії, яка зараз очолює турнірну таблицю квартету і вже точно зіграє в плей-оф, це лише одна частина проблеми Ізраїля. Йому також потрібно, щоб у паралельному поєдинку між Парагваєм і Малі все склалося вдало, не зруйнувавши надій представника УЄФА за рахунок додаткових показників.

Японія стала другою після Іспанії збірною, яка гарантувала собі путівку до чвертьфіналу плей-оф Олімпіади-2024 за підсумками другого туру групового етапу. Спочатку японці розгромили Парагвай (5:0) не без допомоги з боку самих парагвайців (вилучення в першому таймі), після чого команда Ґо Оїви знову не без допомоги суперника (промах із пенальті в доданий час) мінімально здолав Малі (1:0).

Цікаво, що лише в заявці японців немає жодного гравця поза віковим лімітом. У 2012-му (Велика Британія) та 2020 роках (Японія) цей азіатський колектив дістався півфіналу плей-оф, потім програвши в матчі за третє місце. Досягти бодай подібного результату й цього разу буде не так і складно, якщо в суперники Японія в наступному раунді отримає, наприклад, Єгипет.

ЗАЯВКИ КОМАНД

прогноз 2:2

ПАРАГВАЙ — МАЛІ

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Стартувавши з нищівної поразки від Японії (5:0) у першому турі, команда Карлоса Хари Сагуєра проявила характер у поєдинку з Ізраїлем у другому. Двічі уразивши ворота ізраїльтян у доданий час Парагвай отримав 3 очки, опинившись у зоні плей-оф турнірної таблиці квартету D.

Навряд чи хтось чекає від парагвайців повторення успіху 2004 року (Греція), коли команда дісталася фіналу олімпійського футбольного турніру. А от сам факт виходу до чвертьфіналу плей-оф на даному етапі не виглядає чимось недосяжним. Потенційно, навіть нічийного результату сьогодні має бути достатньо для цього.

У першому турі малійці не виявили сильнішого в протистоянні з Ізраїлем, обмінявшись голами. У другому колективу Алу Бадра Діалло не вдалося уникнути мінімальної поразки від Японії (1:0), хоча можливість вирвати бодай нічию була (промах із пенальті в доданий час). Проте, навіть здобувши ще один заліковий бал у суботу, сьогодні представника КАФ все одно влаштовувала б виключно звитяга.

У 2004 році, в Греції, малійці дебютували на футбольному турнірі Олімпійських ігор, очоливши групу А, потім зазнавши поразки від Італії у чвертьфіналі плей-оф. Цього разу фінішувати першим в своїй групі представник КАФ уже точно не зможе, та й вихід до наступного раунду під великим питанням.

ЗАЯВКИ КОМАНД